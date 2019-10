Falkowski: Interes polski powinien nas łączyć i jednoczyć

vdu

Na początku rozmowy Mikołaj Falkowski skomentował artykuł na portalu l24, w którym autor Wiktor Jusiel zarzuca mu podważanie istoty i największego sensu polskiej oświaty na Litwie oraz nauczania wszystkich przedmiotów w języku polskim. Autor pisze między innymi, że Falkowski wezwał litewskich Polaków, aby porzucili trwanie przy swoim oraz stwierdził, że Polacy na Wileńszczyźnie powinni dostosować się do zmian biorąc pod uwagę liberalne koncepcje multikulturowe, natomiast polski system oświaty na Litwie nazwał rachitycznym przeżytkiem. Ten i inne teksty to reakcja na wywiad, którego Mikołaj Falkowski udzielił wcześniej Radiu Znad Wilii.

„Po pierwsze, nie podważam istoty polskiej oświaty na Litwie, a mówię o sensie kampanii „Kto ty jesteś”, której jednym z celów jest integrowanie ze sobą i nawiązywanie współpracy pomiędzy polskimi placówkami oświatowymi działającymi na Litwie, Łotwie czy w Czechach, czy na Ukrainie” – stwierdził w odpowiedzi Falkowski. „Ta kampania to sprawdzony mechanizm budowania wizerunku jakości i marki polskich szkół na Zachodzie, ale też fantastyczna platforma do wymiany doświadczeń, do wzbogacania swojego instrumentarium oraz uczenia się od najlepszych. Szkoła polska w Dyneburgu jest stawiana za wzór w innych krajach, nie tylko na Litwie. Tak samo Szkoła im. Słowackiego w czeskim Cieszynie” – wymieniał prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

„Z ubolewaniem stwierdzam, że nie pierwszy raz w przeciągu ostatnich dwóch lat mam okazję obserwować knajacką propagandę robioną przeciwko Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wycelowaną osobiście w jej prezesa. To jest powielanie fatalnych wzorców atakowania instytucji publicznych, atakowania państwa polskiego na łamach tego portalu. Z tym zderzali się swojego czasu też inni przedstawiciele państwa polskiego, którzy w sposób niezależny, rozsądny i zgodny z literą prawa polskiego i polską racją stanu wypowiadali się na różne tematy dotyczące trudnych, problematycznych kwestii, które są przedmiotem tej współpracy z Polakami na Litwie” – powiedział Falkowski.

„Fundacja nie boi się zmian, konstruktywnie odpowiada na wszystkie spływające projekty i wnioski o dofinansowanie” – podkreślił Mikołaj Falkowski, dodając, że budżety są podnoszone i zostają przekazane na te organizacje, które działają samodzielnie, które mają własne inicjatywy i które nie boją się tworzyć własnej jakości i własnej marki, robią dobre rzeczy z punktu widzenia państwa polskiego i współpracy polsko-litewskiej.

Gośćmi programu „Znamy się ze słyszenia” byli prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski i wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz: