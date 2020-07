Ewelina Gancewska nagrała piosenkę z Liutaurasem Navickisem

Ewelina z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Ukończyła Wileńską Szkołę Muzyczną ,,Lyra” w klasie skrzypiec, Wileńską Szkołę Muzyczną im. Balysa Dvarionasa w klasie śpiewu klasycznego oraz Konserwatorium muzyczne im. Juozo Tallat-Kelpšos w Wilnie. W tym roku zdaje maturę w Gimnazjum Jana Pawła II i oczywiście zamierza studiować w Litewskiej Akademii Muzycznej.

Jak doszło do rozpoczęcia współpracy ze znanym na artystą? „Z Liutaurasem Navickisem wykładowcą, a jednocześnie i operowym śpiewakiem, zapoznałam się w konserwatorium. Zaproponował mi wspólne zaśpiewanie covera utworu ,,Somwhere in paradise” słynnego hiszpańskiego duetu wokalnego ,,Baccara” . Liutauras napisał tekst w języku litewskim o podobnej treści do oryginału w języku angielskim, który nawiązuje do jego przeżyć” – mówi zw.lt Gancewska.

Fot. Youtube/zrzut ekranu

„Dlaczego wybrał mnie? Na te pytanie odpowiedział bardzo szybko: nasze tembry głosu bardzo pasują do siebie, jestem wyróżniającą się uczennicą konserwatorium muzycznego, zrobiłam wrażenie swoim wyglądem i śpiewem podczas koncertów. Uważał, jestem wystarczająco przygotowana do współpracy z nim” – mówi zw.lt młoda artystka.

Ewelina Gancewska jest laureatką dwóch międzynarodowych konkursów śpiewu klasycznego oraz zwyciężczynią litewskiego konkursu ,,Dainų dainelė”. Śpiewa i gra od 12 lat w chórach kościelnych, a także, ze swoim zespołem na ceremoniach ślubnych oraz koncertach charytatywnych. Dwa lata temu wystąpiła podczas spotkania papieża Franciszka z młodzieżą na pl. Katedralnym w Wilnie, została też II wicemiss XX edycji konkursu Miss Polka Litwy „Kuriera Wileńskiego”.