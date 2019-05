Eurowybory na Wileńszczyźnie: Gdzie przegrała AWPL-ZchR?

vdu

W roku 2014 r. Blok Tomaszewskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zgarnął 92 tys. głosów, czyli ponad 8 proc. od ogółu głosujących. W tym roku roku liczba oddanych głosów zmniejszyła się do 69 tys.. To znaczy koalicja zyskała tylko 5,24 proc.

Przykładowo w 2014 r. polsko-rosyjska koalicja w rejonie wileńskim zgarnęła ponad połowę głosów – 54,54 proc., w rejonie solecznickim, który jest bardziej monoetniczny -74, 76 proc. Po pięciu latach w rejonie wileńskim poparcie było na poziomie 43,80 proc., a w solecznickim – 69,9 proc.

W tegorocznych wyborach do PE AWPL-ZchR wraz z Aliansem Rosjan przegrała w 4 dzielnicach wyborczych z 55. W rejonie solecznickim koalicja wygrała we wszystkich gminach i miejscowościach.

W rejonie wileńskim przegrała w następujących miejscowościach: Bukiszki, Bujwidziszkach, Wielkiej Rzeszy i Rzeszy.

Największą przegrana AWPL-ZchR odnotowała w Rzeszy, gdzie konserwatyści zdobyli 29,51 proc., Ruch Liberałów – 12,51 proc., socjaldemokraci – 10,81 proc. Natomiast polsko-litewska koalicja znalazła się tylko na czwartym miejscu z 8,38 proc. poparcia.

Podobną sytuację mamy również w Bukiszkach, gdzie konserwatyści zdobyli 29,4 proc, a AWPL-ZchR tylko 12,9 proc. Na trzecim miejscu znaleźli się socjaldemokraci (12,02 proc.), a na czwartym liberałowie (10, 9 proc.).

W Bujwidziszkach konserwatyści uplasowali się na pierwszym miejscu (26,17 proc.), na drugim AWPL-ZchR (19 proc.), na trzecim socjaldemokraci (10,19 proc.).

W Wielkiej Rzeszy natomiast AWPL-ZchR przegrała z konserwatystami w granicach błędu statystycznego. Związek Ojczyzny otrzymał 24,77 proc., a polsko-rosyjska koalicja 23,65 proc.

Wybory prezydenckie

Przed dwoma tygodniami w I turze wyborów prezydenckich przewodniczący AWPL-ZCHR Waldemar Tomaszewski w rejonie wileńskim przegrał w 9 miejscowościach, który ogółem zgarnął 34,82 proc. głosów. W 2014 r. na lidera polskiej partii głosowało w rejonie 52,81 proc. wyborców, czyli w ciągu czterech lat Tomaszewski stracił 18 proc. poparcia.

Najgorszy wynik w rejonie wileńskim Tomaszewski odnotował w Bukiszkach, gdzie na kandydata AWPL-ZChR zagłosowało zaledwie 6,22 proc. Faworytem w tej miejscowości była Ingrida Šimonytė, która może się pochwalić 38 proc. poparciem. Na drugim miejscu znalazł się Gitanas Nausėda z 26,01 proc. poparcia, na trzecim premier Skvernelis – 9,88 proc.

Porażką okazały się również wybory w Rzeszy i Wielkiej Rzeszy, gdzie Tomaszewskie otrzymał – 5,74 proc. głosów poparcia, natomiast Ingrida Šimonytė aż 45,06 proc. Gitanas Nausėda oraz Saulius Skvernelis odpowiednio – 27,80 proc. i 12,32 proc.

Lepszy wynik odnotowano w Wielkiej Rzeszy: Tomaszewski – 13,73 proc; Ingrida Šimonytė – 38,00 proc.; Gitanas Nausėda – 26,01 proc.; Saulius Skvernelis – 11,25 proc.

Wyborców nie udało się przekonać również w Awiżeniach: Waldemar Tomaszewski – 17,57 proc.; Ingrida Šimonytė – 33,10 proc.; Gitanas Nausėda – 27,80 proc. ; Saulius Skvernelis – 12,32 proc..

W gminie Pogiry największym zaufaniem wyborców cieszył się Gitanas Nausėda ( 27,94 proc.), na drugim miejscu znalazła się Ingrida Šimonytė ( 25,80 proc.), Tomaszewski (18,75 proc.) ulokował się tylko na miejscu trzecim. Saulius Skvernelis otrzymał 12,93 proc. poparcia.

O włos z Nausėdą Tomaszewski przegrał również w Gałgach. W tej miejscowości ekonomista otrzymał 27,94 proc., Tomaszewski – 27,08 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Ingrida Šimonytė – 25,8 proc., a na czwartym tradycyjnie Saulius Skvernelis – 11,25 proc.

Co ciekawe Tomaszewski przegrał również w Pikieliszkach, Bezdanach oraz w Krywołouże pod Niemenczynem. W Pikiliszkach liderem została Šimonytė, na którą zagłosowało 44,98 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazł się Nausėda z 31,93 proc. głosów. Tomaszewski zajął miejsce trzecie – 27, 03 proc.

Kandydatka konserwatystów wygrała w Bezdanach otrzymując 28, 58 proc. Tomaszewskiemu udało się zebrać tylko 26,43 proc. wyborców. Odpowiednio Nausėda otrzymał tutaj 23,57 proc., Skvernelis – 14,17 proc.

W Krywołoużach wynik był następujący Waldemar Tomaszewski – 22,73 proc.; Ingrida Šimonytė – 24,55 proc.; Gitanas Nausėda – 25,23 proc.; Saulius Skvernelis – 17,27 proc..