Znad Wilii

ERGO wprowadza się do „Lvivo”: 5 tys. m² w nowym biurowcu nad Wilią

W powstającym na prawym brzegu Wilii (Neris) w Wilnie centrum biznesowym „Lvivo” spółki inwestycyjnej Lords LB Asset Management zamieszka ubezpieczyciel ERGO. Firma poinformowała o podpisaniu umowy najmu ponad 5 tys. m² powierzchni biurowej. Do nowych pomieszczeń przeniosą się zespoły ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE.

zw.lt/BNS
ERGO wprowadza się do „Lvivo”: 5 tys. m² w nowym biurowcu nad Wilią

fot. Josvydas Elinskas/BNS.

„Szukaliśmy dla naszego zespołu w Wilnie nowego domu – przestrzeni, która nie tylko odzwierciedlałaby nasze wartości, ale też wzmacniała poczucie wspólnoty” – przekazał w oświadczeniu Tadas Dovbyšas, szef ERGO na Litwie.

Na początku 2024 r. ERGO sprzedała budynki centrali przy ul. Geležinio Vilko. Nieruchomość nabyły: deweloper Eriadas oraz zamknięta spółka inwestycyjna dla inwestorów profesjonalnych DIFF Develop. W czerwcu br. Eriadas uzyskał pozwolenie na budowę dwóch biurowców; w drugim etapie projektu, w miejscu dawnej centrali ERGO, ma powstać nowe, 6–9-kondygnacyjne centrum biznesowe.

PODCASTY I GALERIE