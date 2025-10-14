ERGO wprowadza się do „Lvivo”: 5 tys. m² w nowym biurowcu nad Wilią

„Szukaliśmy dla naszego zespołu w Wilnie nowego domu – przestrzeni, która nie tylko odzwierciedlałaby nasze wartości, ale też wzmacniała poczucie wspólnoty” – przekazał w oświadczeniu Tadas Dovbyšas, szef ERGO na Litwie.

Na początku 2024 r. ERGO sprzedała budynki centrali przy ul. Geležinio Vilko. Nieruchomość nabyły: deweloper Eriadas oraz zamknięta spółka inwestycyjna dla inwestorów profesjonalnych DIFF Develop. W czerwcu br. Eriadas uzyskał pozwolenie na budowę dwóch biurowców; w drugim etapie projektu, w miejscu dawnej centrali ERGO, ma powstać nowe, 6–9-kondygnacyjne centrum biznesowe.