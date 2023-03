E.Witek do Polaków mieszkających na Litwie: jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju

E. Witek podczas swojej wizyty na Litwie spotkała się z mieszkającymi na LitwiePolakami. Podkreśliła, że spotkanie z rodakami zawsze przynosi dla niej wielką radość.

„Nas i Litwinów łączą wspólne więzi, wspólna tradycja, mamy o czym rozmawiać, mamy wspólne korzenie. A dziś, kiedy żyjemy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej okazuje się, że doskonale się rozumiemy. Wiemy, kto jest wrogiem, kto sojusznikiem, na kogo możemy liczyć, jak ze sobą współpracować i jak pomagać tym, którzy dzisiaj są w największej potrzebie, jak pomagać Ukraińcom” – zaznaczyła E. Witek.

Marszałek Sejmu podziękowała Polakom mieszkającym na Litwie i podkreśliła, że są „najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju”.

„Jest nas ponad 20 milionów na całym świecie i gdybyśmy wszyscy zjechali się do Polski, to bylibyśmy naprawdę potężnym prawie 58-milionowym narodem” – zaznaczyła marszałek Sejmu.

„Wszędzie, gdzie są, Polacy podtrzymują polski język, tradycję, kulturę i obyczaje. I to jest coś pięknego. Dlatego, że choćby nie wiem co na świecie się zadziało, to jeśli będziemy się czuli Polakami w najdalszym zakątku świata, to zawsze się odnajdziemy„ – podkreśliła Witek.