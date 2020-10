E. Tamošiūnaitė ma koronawirusa

„Mam pozytywny wynik testu, objawy są bardzo łagodne. Zrobiłam test, bo we wtorek nie odczuwałam wyraźnych zapachów, był katar, wczoraj czułam się dobrze. Miałem minimum kontaktów, ponieważ pracowałam zdalnie, obcowałam z ludźmi z bliskiego otoczenia” – powiedziała dla BNS Edita Tamošiūnaitė.

Wicemer utrzymuje, że od 4 października pracowała głównie zdalnie i tylko raz udała się do samorządu, aby zagłosować w wyborach przedterminowych.

„Obecnie, jak zwykle, organizuję swoją pracę zdalnie” – mówi E. Tamošiūnaitė.

Fot. Roman Niedźwiecki Sztab wyborczy AWPL-ZChR 11 paździenika 2020 r.

Edita Tamošiūnaitė była obecna również 11 października w sztabie wyborczym AWPL-ZChR.

To czwarty oficjlany przypadek koronawirusa w Samorządzie m. Wilna. Wilno należy do samorządów, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się w ostatnim czasie najszybciej. Na razie stolica nie została zakwalifikowana do czerwonej najbardziej niebezpiecznej strefy.