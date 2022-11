E. Gancewska o udziale w programie „The Voice of Poland”. Co zobaczymy w półfinale?

Ewelina Gancewska - jedyna z Wilna uczestniczka największego muzycznego programu polskiego "The Voice of Poland". W minioną sobotę młoda wokalistka z sukcesem przeszła do kolejnego etapu - półfinału! Jakie emocje towarzyszą Ewelinie na wielkiej scenie? Jak wyglądają przygotowania do występu? Co zobaczymy w kolejnym odcinku? M.in. o tym z Eweliną Gancewską w porannym programie Radia Znad Wilii rozmawiał prezenter radiowy Kamil Zalewski. Zapraszamy do słuchania!