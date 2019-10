E. Dobrowolska: Ministerstwo Sprawiedliwości zafundowało nam parodię demokracji

vdu

Jak zauważa Dobrowolska, pierwsze pytanie, jakie powstaje po przeczytaniu tekstu w Delfi.lt dotyczy celowości tej ankiety internetowej. „Publikowanie tekstu dotyczącego problemu, który jest szczególnie istotny dla mniejszości narodowych w jednym portalu, tylko w języku litewskim, oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem nie dotrze on do grupy najbardziej zainteresowanych osób. Gdyby ministerstwu rzeczywiście zależało na dotarciu do szerszych kręgów odbiorców, informacja powinna być opublikowana również w językach mniejszości narodowych i mediach mniejszości narodowych” – podkreśla prawniczka.

Według Dobrowolskiej w tekście brakuje również rzetelnej informacji na temat podstawy prawnej, na jakiej już w tej chwili orzekane jest w sprawach dotyczących pisowni imion. Autorzy wprowadzenia wyjaśniają jedynie, że obecnie Litwa nie ma żadnej ustawy regulującej nadawanie i zapis imion w dokumentach, a urzędy stanu cywilnego, przyjmując wnioski rodziców o nadanie dziecku imienia, postępują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o języku państwowym i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisami.

„Z wprowadzenia do ankiety nie dowiemy się nic, ani o problematyce mniejszości narodowych, ani na jakiej podstawie od lat na Litwie wygrywane są spawy dotyczące zmian imienia i nazwiska. Mamy ich już prawie 70, a na rozpatrzenie czeka ok. 30 kolejnych” – wyjaśnia.

Prawniczka podkreśla, że również same pytania są nieprawidłowo sformowane. Pierwsze brzmi następująco: Czy wobec rejestrowanych na Litwie imion mogą być niestosowane zasady języka litewskiego? Na przykład, czy imię Sofia może być zapisane bez „j”, Gabrielle – z podwójnym „l”, Anna z podwójnym „n”?, itp. Drugie pytanie dotyczy rejestrowania imion, których pisownia i wymowa różnią się. Jako przykład, czy imię Nikolė może być zapisane „Nicole”, Džonas – jako „Johnas”, Šarlotė – jako „Charlote”.

„Czytając takie pytania można mieć wrażenie, że w całej sprawie chodzi o poprawność językową lub kaprysy rodziców. Tymczasem poruszany jest naprawdę poważny problem z zakresu praw człowieka, który dotyka szczególnie przedstawicieli mniejszości narodowych” – mówi przedstawicielka fundacji.

Jak zauważa prawniczka, organizując podobną ankietę warto również myśleć o komentarzach, jakie ona wywołuje. „Bardzo uważnie śledzę wszystko, co pojawia się w ramach komentarzy do tej ankiety i mogę powiedzieć, że wiele z nich to po prostu hejt. Czy naprawdę Ministerstu Sprawiedliwości zależy na dyskusji prowadzonej w ten sposób?”- pyta Dobrowolska.