Dzisiaj przedterminowe głosowanie w wyborach samorządowych

Dzisiaj w Wilnie rozpoczyna się przedterminowe głosowanie w wyborach samorządowych. Wyborcy, którzy nie mogą przyjść do swojego lokalu wyborczego w niedzielę 5 marca, mają możliwość zagłosować przed terminem. W mieście jest gotowych 5 lokalizacji do głosowania przedterminowego, do których będzie można wygodnie dotrzeć z różnych dzielnic.