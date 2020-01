Dzisiaj na Wileńszczyźnie: Premiera filmu dokumentalnego o Bezdanach „6 km”

vdu

O godz. 10.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, przy ul. Naugarduko 76 odbędzie się VI Turniej Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny, organizowany przez Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie. Pary taneczne w wieku od 7 do 26 lat oceni zespół jurorów wybranych z grona sędziów certyfikowanych. Wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa i medale. Parom finałowym organizatorzy przyznają nagrody i dyplomy stosowne do zajętych miejsc.

O godz. 18.00 w domu kultury w Bezdanach odbędzie się premiera filmu „6 km”. Będzie to pierwszy dokument o Bezdanach. „«6 km» to nie tylko odległość od stolicy, ale także niezredagowane historie mieszkańców Bezdan” – mówi Waldemar Baran, twórca filmu i student Uniwersytetu Wileńskiego. Film przedstawia zwykłych mieszkańców Bezdan, którzy opowiadają o swoim codziennym życiu, o tym, co lubią i jakie problemy napotykają ich w tym miasteczku.

Muzeum Pałacu Wielkich Książąt będzie działało o dwie godziny dłużej w ciągu ostatnich trzech dni wystawy „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” (10-12 stycznia). Łącznie na wystawie znajduje się ponad 350 eksponatów z około 40 muzeów, bibliotek, archiwów, kościołów, klasztorów i prywatnych kolekcji z 7 krajów świata – Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Francji i Ziemi Świętej (Jerozolima). W ciągu trzech miesięcy trwania wystawy odwiedziło ją 45 000 turystów, zorganizowano 300 wycieczek z przewodnikiem, 105 interaktywnych zajęć edukacyjnych oraz 7 wydarzeń specjalnych.

Imieniny obchodzą: Feliks, Gracja, Hilary, Honorata, Hortensja, Hortensjusz, Hygin, Krzesimir, Matylda.