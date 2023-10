Dziś w Wilnie otwarcie wystawy „Pogrzeb Giedymina”

Obraz, który będzie można oglądać w Wilnie do 14 stycznia przyszłego roku pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Został on sprowadzony z okazji 700-lecia pierwszej wzmianki o litewskiej stolicy w dokumentach historycznych. Obraz Kazimierza Alchimowicza ważący 150 kg o wymiarach 220×350 cm nie był nigdy prezentowany w Wilnie.



Po sukcesach sprowadzonych z Wawelu arrasów oraz dziecięcej zbroi Zygmunta Augusta to kolejny projekt realizowany z okazji 700-lecia Wilna – mówiła w porannym programie Radia Znad Wilii „Na miły początek dnia” dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj. „Liczymy na to, że będzie to wielkie wydarzenie jako nasz wkład w obchody urodzin Wilna” – dodała Mamaj.

Na obrazie będzie można zobaczyć wyobrażenie procesji pogrzebowej Giedymina. Do dziś okoliczności śmierci władcy pozostają zagadką. Długo uważano, że Wielki Książę poległ w potyczce z zakonem krzyżackim w 1341 r. w okolicach Wielony. O tym, że procesja powraca z pola bitwy świadczy fakt, że pośród uczestników uwieczniono litewskich wojowników prowadzących niemieckich rycerzy w zbrojach – jeńców wojennych. Na czele procesji kroczy dwóch muzyków i kapłan, którzy informują o śmierci władcy – pisze na swojej stronie Instytut Polski w Wilnie. Za dmącym w róg wojownikiem widać arcykapłana Lizdejkę, a dopiero za nim niesione są zwłoki Giedymina. Umiejscowienie arcykapłana Lizdejki w pobliżu władcy potwierdza, że Litwa wciąż była państwem pogańskim. Choć Giedymin starał się o chrzest kilkakrotnie, Litwa odrzuciła pogaństwo dopiero za panowania wnuków Giedymina – Jagiełły i Witolda. Za Giedyminem najprawdopodobniej podążają jego synowie – z lewej strony widać Kiejstuta, z prawej Olgierda, niosącego flagę z historycznym godłem Litwy – Słupami Giedymina. Prawdziwe miejsce pochówku Giedymina do dziś pozostaje nieznane. Według różnych przekazów wielki książę mógł zostać pochowany na terenie obecnego Parku Górnego, na Wzgórzu Grobu Giedymina.



Oprócz obrazu Kazimierza Alchimowicza na wystawie eksponowane będą też kopie XVII-wiecznych portretów nieznanego autora, przedstawiających króla Polski Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda, czyli potomków Giedymina. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert Adama Struga i Monodii Polskiej.



Ekspozycja została objęta patronatem ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów kultury Polski i Litwy