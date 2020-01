Dziś w Będzinie wystąpią reprezentanci Wileńszczyzny. Koncert będzie transmitowany na żywo

vdu

Rozpoczęte w czwartek przesłuchania odbywają się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Najliczniej reprezentowane są solistki – jest ich 55. „Atmosfera jest świąteczna, choć czuć też oczywiście ducha rywalizacji. Jako organizatorzy dokładamy jednak starań, żeby uczestnicy czuli się dobrze i zbytnio nie stresowali” – powiedział PAP rzecznik prasowy festiwalu Jarosław Ciszek.

Występy ocenia jury pod przewodnictwem dr hab. Ewy Biegas z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Zasiadają w nim również dr hab. Teresa Krasowska z Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz ks. dr hab. Paweł Sobierajski z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Festiwal zakończy się koncertem galowym, który odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia, o godz. 16.00 w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na będzińskim osiedlu Syberka. Poza najpiękniejszymi kolędami będzie można posłuchać też o świątecznej kuchni, o której opowie znany kucharz i restaurator Remigiusz Rączka. Wstęp na całość przesłuchań i koncert galowy jest wolny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Rywalizujący obecnie w Będzinie finaliści zostali wyłonieni spośród 1675 podmiotów wykonawczych biorących udział w eliminacjach. Odbywały się one w grudniu w blisko 40 ośrodkach w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Do soboty blisko 140 solistów, chórów i zespołów wykona ok. 400 utworów z całego świata, poświęconych Bożemu Narodzeniu.

To jeden z największych kolędowych przeglądów w Europie, a zarazem jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w kraju.

Litwę w Będzinie repreprezentują: Kornelia Baran, Marta Subočiūtė, łączone zespoły „Melodia” i „Pierwiosnki” oraz zespół wokalno-instrumentalny „Diversión” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, który w ubiegłym roku na Festiwalu w Będzinie zdobył wyróżnienie.

Ich występ możemy obejrzeć w ramach transmisji na żywo na stronie festiwalowej.