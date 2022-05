„Dziś dorosły czeka świat…” – Ostatni Dzwonek w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

25 maja 2022 r. zabrzmiał ostatni dzwonek dla maturzystów Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Obecna 64. promocja liczy 49 uczniów. To ta promocja, która miała przed sobą wiele wyzwań i niespodzianek: pandemia, kwarantanna i nauka zdalna, renowacja szkoły i nauka w innym budynku miasta, lekcje hybrydowe i nauczanie mieszane... Wreszcie, powrót do nauki kontaktowej i intensywne szykowanie się do matury. Na co ich stać? Czy są przygotowani do egzaminów i do życia? Jaki ich czeka los? Czas pokaże…