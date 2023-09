Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje swoje powstanie

Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja, a dziś, symbolicznie, przed 1 września, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału Inwestycji Joanna Trusewicz, przedstawiciele I. B. Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego, przybyli, by pogratulować społeczności centrum „Svajonė” z okazji jego otwarcia. Gości powitała dyrektor dziennego centrum dziecięcego Jurgita Pukienė, pracownicy i dzieci.

„To bardzo satysfakcjonujące, że dzieci z naszego rejonu uczęszczają do tak pięknego i nowoczesnego centrum, korzystają z wysokiej jakości usług socjalnych, spędzają wartościowy czas z rówieśnikami i angażują się w pożyteczne zajęcia. Inwestycje w dobro dzieci są zawsze najważniejsze. Szczególnie ważne jest, aby dziecięce centra dzienne zapewniały niezbędne usługi, pomagały w rozwiązywaniu problemów w rodzinie i były zawsze otwarte na dzieci.

Gratuluję społeczności dziecięcego centrum dziennego „Svajonė” i życząc spełnienia wszystkich marzeń, zapraszam do dzielenia się nimi i zapisywania ich na tablicy marzeń” – powiedział mer R. Duchniewicz i zaprosił wszystkich do zapisywania swoich marzeń na tablicy.

Przybyli goście zostali zaproszeni do obejrzenia nowych pomieszczeń, które bardzo podobają się dzieciom i młodzieży, uczęszczającej do centrum. Dzienny ośrodek dla dzieci „Svajonė”, należący do PP „Centrum Społeczne dla Dzieci i Młodzieży” mieści się w wyremontowanym lokalu należącym do Centrum Usług Społecznych Rejonu Wileńskiego (ul. Kościelna 21, m. Niemenczyn).

„Dziecięce Centrum Dzienne „Svajonė” działa od 2009 r. – w tym roku obchodzimy 14. urodziny. Mamy nowe meble, nowy sprzęt, z którego dzieci są bardzo zadowolone, a wyniki w nauce na pewno będą lepsze. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście oraz za promowanie działalności organizacji pozarządowej. Przez wszystkie lata naszej działalności w Niemenczynie wychowaliśmy już około 250 dzieci. To bardzo duża liczba. Dziękuję także naszym sąsiadom za cierpliwość i przyjaźń oraz za pomoc w trakcie budowy. Chciałabym też podziękować Wydziałowi Inwestycji Samorządu Rejonu Wileńskiego, a w szczególności Joannie Trusewicz za wszelką pomoc i pomyślnie zrealizowany projekt” – powiedziała dyrektor centrum Jurgita Pukienė.

Realizację projektu nadzorował Wydział Inwestycji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Projekt został uruchomiony w 2020 roku. Remont pomieszczeń kosztował ok. 333 tys. euro. Największą część środków – ponad 211 tys. przeznaczył na ten cel Samorząd Rejonu Wileńskiego, prawie 108 tys. euro wykorzystano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i ponad 14 tys. euro – z Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi.

W trakcie realizacji inwestycji wykonano remont, wymieniono instalację grzewczą, zainstalowano prysznic, węzeł sanitarny, windę oraz zakupiono nowe meble i sprzęt. Dla wygody dzieci urządzono także kuchnię, w której można ugotować i podgrzać jedzenie, a także wspólnie zjeść przy dużym stole.

W strefach nauki odwiedzający centrum mogą przygotować lekcje, przeprowadzić różnorodne działania i zajęcia. W tym celu zakupiono różnorodny sprzęt: tablicę interaktywną, telewizor, projektor, komputery, drukarkę itp.

Ponieważ projekt jest skierowany do dzieci, w trakcie realizacji projektu wykonano bardzo ciekawe i ważne prace, aby dziś dzieci mogły cieszyć się nowoczesnym pomieszczeniem, nawet o powierzchni 120 m kw.

„To niezwykle satysfakcjonujące widzieć wspólny owoc pracy naszego wydziału – te doskonałe udogodnienia dla dzieci i młodzieży. Cieszę się, że projekt został zrealizowany, a dzieci z wielką przyjemnością tu przychodzą, spędzają czas i zawsze chcą wracać” – komentuje Joanna Trusewicz, przedstawicielka Działu Inwestycji.

Do Dziecięcego Centrum Dziennego „Svajonė” uczęszcza około 20 osób z rodzin doświadczających trudności. Tutaj mogą treściwie spędzić czas, zająć się ulubionymi zajęciami, nabywać i rozwijać umiejętności życiowe i społeczne. Centrum zapewnia także posiłki, a pracujący pracownicy socjalni pomagają w nauce i przygotowaniu prac domowych, rozwiązywaniu różnych problemów.

Jak powiedziała Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci, na terenie samorządu rejonu wileńskiego działa 12 dziecięcych centrów dziennych, do których uczęszcza 220 dzieci. Dziecięce centra dzienne organizują i zapewniają opiekę społeczną dzieciom z rodzin ubogich, zagrożonych społecznie oraz dzieciom niepełnosprawnym, a także członkom rodzin, w celu rozwijania ich umiejętności społecznych, pomagania im w realizowaniu swoich możliwości, ograniczaniu wykluczenia społecznego i unikaniu problemów społecznych.