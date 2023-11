Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Rozmowa z ks. W. Górlickim

Uroczystość Wszystkich Świętych. Jak należy traktować to święto?

W kalendarzu liturgicznym 1 listopada funkcjonuje jako święto nakazane. Oznacza to, że na osobach należących do kościoła rzymskokatolickiego spoczywa obowiązek uczestnictwa w liturgii. Parafie często ułatwiają wiernym spełnienie tego obowiązku poprzez organizację dodatkowej mszy świętej na cmentarzu. Jak należycie przeżyć Dzień Wszystkich Świętych?

Większość osób już przed świętami listopadowymi zaczyna planować, w jaki sposób ozdobić groby bliskich osób.

„Składanie kwiatów i zniczy na grobach zmarłych jest symbolem tego, że to byli ludzie, których kochaliśmy, szanowaliśmy i chcemy im coś w tym dniu ofiarować. Głównym motywem jest jednak dobra intencja człowieka” – podkreśla ks. W. Górlicki. Jakie znaczenie mają płonące świece i kwiaty?

Listopad to w tradycji chrześcijańskiej czas modlitw za dusze Zmarłych. W świecie tę tradycję Kościoła katolickiego zaczyna przyćmiewać od pewnego czasu „święto” duchów. Dlaczego katolicy nie bawią się w Halloween?

„My, świadomi, dojrzali katolicy wiemy, że to jest obrzęd, który ma korzenie w kulcie okultystycznym i w związku z tym jest absolutnie niekatolicki. Dlaczego tak wielu ludzi temu ulega? Albo jest to powierzchowność wiary i nieznajomość tego, czym jest okultyzm, albo złe wychowanie. Jeśli rodzice w domu uczą dzieci, że to jest niewłaściwe i nie trzeba tak obchodzić tego czasu, to dzieci nie będą tego robić. Jeśli nauczyciele w szkołach będą mówić o naszych tradycjach chrześcijańskich, katolickich, to myślę, że młodzież nie będzie się w to angażowała. Czasem jest to wymiar słabości, że przyjmujemy bezkrytycznie rzeczy, które zupełnie nie należą do naszej kultury, korzeni, a bardzo często są wręcz złe. Mamy tak piękne obrzędy, sposób świętowania Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego, że nie musimy szukać dodatkowych rzeczy, tym bardziej, że są one niezgodne z zasadami wiary katolickiej. My, jako katolicy musimy mieć honor, że dbamy o swoją kulturę, swoje tradycje, zwyczaje i nie ulegamy tym negatywnym wpływom“ – podkreślił ksiądz.