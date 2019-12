Dzień w pigułce: Świąteczne spotkanie w „Sakwie”

vdu

Wileńska Młodzież Patriotyczna oraz Juwenta Wileńska zapraszają na świąteczne spotkanie w kawiarni „Sakwa” (ul. M.K. Paco 1). Początek o godz. 18.

W pałacu prezydenckim odbędzie się ceremonia wręczenia nagród „Globalnej Litwy” (Globali Lietuva), w której wezmą udział prezydent Gitanas Nausėda i minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius.

Co się wydarzyło 27 grudnia:

537 – Poświęcono świątynię Hagia Sophia w Konstantynopolu.

1512 – Wydano Prawa z Burgos, pierwszy skodyfikowany zbiór praw regulujący postępowanie Hiszpanów w Ameryce.

1831 – Charles Darwin rozpoczął podróż dookoła świata na okręcie HMS „Beagle”.

1862 – Otwarto kolej Warszawsko-Petersburską; długość linii wynosiła 1330 km.

1918 – Wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które miało na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie jej do odradzającej się Rzeczypospolitej; impulsem do wybuchu walk stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, którego powitanie przerodziło się w manifestację patriotyczną; powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków.

1953 – W Zakopanem zmarł Julian Tuwim, poeta, tłumacz, satyryk, współtwórca grupy poetyckiej „Skamander”, kierownik literacki wielu kabaretów warszawskich m.in. sławnego „Qui Pro Quo”, autor „Balu w operze”, „Kwiatów polskich”, a także piosenek, wśród nich „Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Na pierwszy znak” oraz popularnych wierszy dla dzieci.

Imieniny obchodzą: Bartłomiej, Cezary, Fabiola, Gosław, Jan, Krystyna, Maksym, Mateusz, Przybyrad, Przybysław, Sara, Teodor, Teofan i Żaneta.