Dzień w pigułce: Pranckietis w Warszawie

Przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis we wtorek udaje się do Warszawy, gdzie weźmie udział w czwartym spotkaniu przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej. Pranckietis jedzie do Polski na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Podczas spotkania politycy omówią aktualności w regionie i wezmą udział w dyskusjach.

O godz. 11 w Ogrodzie Bernardyńskim odbędzie się otwarcie czytelni pod otwartym niebem.

W kościele Matki Bożej Pocieszenia przedstawiciele Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, Ministerstwa Ochrony Kraju, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Pracy podpiszą memorandum o połączonej działalności w celu tworzenia i realizacji prototypów innowacyjnych usług publicznych.

Co się wydarzyło 4 czerwca:

1133 – Papież Innocenty II wydał bullę Sacrosanta Romana, która potwierdzała prawa zwierzchnie arcybiskupstwa magdeburskiegonad Kościołem polskim i planowanymi diecezjami pomorskimi.

1294 – Litwini pod wodzą księcia Witenesa dotarli do Łęczycy, gdzie spalili gród wzniesiony jeszcze przez Bolesława III Krzywoustego w czasie zatargów ze Zbigniewem.

1926 – Ignacy Mościcki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP.

1944 – II wojna światowa: Wojska amerykańskie wkroczyły do Rzymu.

1960 – W Londynie zmarł gen. Józef Haller; dowódca II Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji; w wojnie polsko-bolszewickiej członek Rady Obrony Państwa oraz Generalny Inspektor Armii Ochotniczej; podczas zamachu majowego stanął po stronie rządu, kierując działaniami w Wielkopolsce i na Pomorzu; współtwórca antyrządowego „Frontu Morges” (1936); w czasie II wojny światowej minister rządu RP na uchodźstwie.

1989 – w Polsce przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu, na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu; zakończyła się ona zwycięstwem „Solidarności”, którego konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Imieniny obchodzą: Braturad, Dacjan, Franciszek, Gostmił, Karol, Karp, Kwiryn, Kwiryna, Metrofan, Niepełka, Optat, Pacyfik, Saturnina i Skarbisław.