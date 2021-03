Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprasza rodziców kandydatów do grupy przygotowawczej, przyszłych pierwszoklasistów oraz chętnych do dołączenia do klas 2–8 oraz I‑IV gimnazjalnych na Dzień Otwartych Drzwi, który rozpocznie się 10 marca (środa) 2021 r. o godz. 17.00 na platformie Teams.