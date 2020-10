Dzień Nauczyciela w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Dzień Nauczyciela jest świetną okazją, by podziękować pedagogom za wychowanie i kształcenie. O tym, że uczniowie potrafią zaskakiwać, przygotowując miłe niespodzianki, najlepiej wiedzą nauczyciele w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Uczniowie II klas gimnazjalnych stworzyli niezwykłą atmosferę teraźniejszej epidemii, spotykając pedagogów w ubraniu ochronnym i ze sprzętem medycznym. Na wejściu nauczycielom mierzono temperaturę i proszono o dezynfekcji rąk. Uczniowie w kombinezonach ochronnych sprawiali, że wejście do szkoły upodobniło się bardziej do scen z filmu „Czernobyl”. Nauczyciele w prezencie otrzymali maseczki z napisem „Bądźcie zdrowi!” i breloczki własnej roboty, które zaprojektowaliśmy pracując w szkolnym laboratorium FabLab. Mamy nadzieję, że taki niezwykły Dzień Nauczyciela zostanie w pamięci na długo.

Uczennice klasy II a Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Emilia Berazo i Patrycja Szostak