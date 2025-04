Dzień Medyka w rejonie wileńskim

Podczas wydarzenia zebranych powitał i podziękowania wręczył mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

„Zawód specjalisty medycznego wymaga nie tylko wiedzy i kompetencji zawodowych, ale także umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem – wysłuchania, zrozumienia i komunikowania się w odpowiedni sposób. Stajecie się częścią życia ludzi w krytycznych momentach – zarówno w chwilach radości, jak i w momentach trudnych. Dziękujemy za to, że często zapominacie o swoich osobistych troskach i wyzwaniach, aby pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Wasze poświęcenie i oddanie, które czasami pozostaje niedostrzegane, nie tylko zmienia życie ludzi, ale także wzmacnia całą wspólnotę. W ostatnich latach podejmujemy ogromne wysiłki na rzecz poprawy jakości i dostępności usług zdrowotnych w rejonie wileńskim, ale nie zapominamy o Was – pracownikach, którzy są główną osią systemu opieki zdrowotnej” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

„Żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu i szybkich zmian, dlatego dzisiejszy wieczór to chwila, w której możemy się zatrzymać i wyrazić Wam naszą wdzięczność za Waszą niezwykłą pracę i wysiłki. Zawód pracownika medycznego jest wyjątkowy, ponieważ towarzyszy nam od kołyski aż do ostatniego oddechu, a Wy opiekujecie się pacjentami nie tylko wykorzystując swoją wiedzę, ale także otaczając ich ciepłem, uśmiechem i nadzieją. Dziś nie żałujmy uśmiechów, słów podziękowania dla kolegów i dla naszych bliskich, którzy wspierają Was tutaj i na co dzień na trudnej drodze” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.