Dziedziczak: Rodzice nie pożałują, że wysłali dziecko do polskiej szkoły

W 2020 roku wsparcie w ramach akcji „Bon Pierwszaka” objęło 4 szkoły na Łotwie, 10 placówek edukacyjnych na Ukrainie, 25 w Czechach oraz wybrane placówki na Białorusi. Na Litwie wyprawki trafiły aż do 57 szkół, w których nauka odbywa się po polsku. Projekt został finansowany za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Obejmuje on wyprawki szkolne z kompleksowym wyposażeniem oraz jednorazowych stypendia finansowe w wysokości 400 złotych.

„Zależy nam na tym, by rodziców, którzy zastanawiają się, do jakiej szkoły posłać swoje dziecko, zachęcić do wyboru szkoły polskiej. To jest test na bycie Polakiem także tu, na Wileńszczyźnie. Jesteś Polakiem, nie jest ci obojętne, co twoi rodzice, dziadkowie robili dla Polski – poślij dziecko do polskiej szkoły” – powiedział Dziedziczak.

Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą podkreślił również, że wyprawki to tylko niewielka część ze środków, jakie Polska przekazuje na szeroko pojętą działalność Polaków za granicą, a Wileńszczyzna jest beneficjentem nie małej części tej pomocy.

„Trzeba przede wszystkim zauważyć, że dodatkowe 10 mln złotych zostało przekazane na TVP Wilno. Sfinansowane zostało również wsparcie dla mediów polskich na wschodzie, wspieramy również Polaków charytatywnie, wspieramy Dom Kultury Polskiej, który jak cała branża hotelowa czy gastronomiczna w czasie pandemii znajduje się w zapaści. Pewne imprezy nie odbyły się ze względu na pandemię, ale żadna nie była odwołana ze względu na brak pieniędzy” – podkreślił Dziedziczak.

Również ostatnia wizyta ministra na Litwie związana była z pomocą, jaką Polska przekazała dla rodaków na Litwie. Polski rząd wspierał budowę i wyposażenie kościoła pw. Ducha Świętego w Grzegorzewie, który w sobotę został konsekrowany. „Cieszę się, że mogliśmy tu przyjechać po raz kolejny z konkretną pomocą. Wspólnie z ministrem Michałem Dworczykiem udało nam się skoordynować wsparcie polskich spółek skarbu państwa, PKWN Orlen, KGHM. To one ufundowały ławki dla tego pięknego kościoła. Będą służyć one naszym rodakom, ale także Litwinom i to bardzo dobrze” – podkreślił Dziedziczak.

„Zapraszam do tego, by zgłaszać już w najbliższej przyszłości instytucjom pozarządowym, opiekującym się Polakami na Wschodzie wnioski na rok 2021. Czas składania wniosków to wrzesień październik i apeluję poprzez państwa media, by tych terminów pilnować” – powiedział minister.