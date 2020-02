Dziecięcy dział Hospicjum im. Michała Sopoćki w Wilnie już otwarty!

vdu

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w Kościele św. Teresy pod przewodnictwem J.E. Nuncjusza Apostolskiego Ks. Abp. Petera Rajiča.

„To jest prawdziwy dar Boży – zrozumieć innego człowieka, wsłuchać się w jego potrzeby i w końcu pomóc. Siostra Michaela Rak – to sekretarz Boga. Jesteśmy wdzięczni, że potrafiła powołać ogromną ilość osób – wolontariuszy i pomocników – do tworzenia takiego dzieła Bożego” – słyszeliśmy w Homilii.

Fot. Joanna Bożerodska

Diana Nausėdienė, pierwsza dama Litwy, podkreśliła, że jest to bardzo ważny dzień dla państwa litewskiego.

„Być obok ludzi, którzy założyli hospicjum, to chwała i zaszczyt. To są ludzie, którzy wysoko wznieśli flagę wiary. Ci ludzie tworzą powiązania między wspólnotami i krajami. To są cudowne fundamenty wartości, które sprawiają, że kraj wzrasta. Chcę podziękować Polsce, że wychowała taką córkę, jaką jest s. Michaela Rak. Jest to prezent dla Litwy i cudowny przykład wiary. Tylko ona wie, ile nocy nie spała, ile się modliła, jak się rozczarowywała i znowu odnajdywała wiarę w życie. Wszyscy wolontariusze robią wspaniałą robotę – pocieszacie oziębłe serca i motywujecie innych ludzi, którzy cierpią od ciosów losu. Wilno jest takim miastem, gdzie można wzrastać i łączyć narody. Jesteście światłem w jasności” – zwróciła się do zebranych pierwsza dama Litwy.

Diana Nausėdienė/Fot. Roman Niedźwiecki

Bogusław Winida, doradca Prezydenta RP, odczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy.

„Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o inauguracji działu dziecięcego Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki. Szczególne słowa wdzięczności i podziwu kierujemy do s. Michaeli Rak, od której wszystko się zaczęło. To dzięki niej niemożliwe stało się możliwe. Wyrosło wspaniałe dzieło ludzkich serc. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak udało się siostrom przy wsparciu ludzi tego osiągnąć. Powstała wspaniała placówka, w której nie tylko dorośli, ale również najmłodsi pacjenci są otaczani troskliwą opieką, otrzymują niezbędną pomoc medyczną, wsparcie duchowe i poczucie bezpieczeństwa” – czytamy w liście.

Bogusław Winida/Fot. Roman Niedźwiecki

„We współczesnym świecie temat śmierci i cierpienia jest wypierany z życia człowieka, jak też ze społecznej świadomości. We współczesnej medycynie korzystając ze skutecznych metod terapeutycznych, z każdym rokiem przybywa osób, wymagających opieki paliatywnej. W takim wypadku jest potrzebna troska również o zdrowie psychiczne i duchowe. Ojciec Święty Jan Paweł II w orędziu na Światowym Dniu Chorego w roku 2002 napisał, że ogrom wiedzy medycznej nakłada na nas wszystkich wielką odpowiedzialność za Boży dar życia, który pozostaje darem zawsze i w każdym stanie” – pisze Para Prezydencka.



Uwieńczeniem obchodów otwarcia jest uroczysta Gala w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.