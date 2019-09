Działacze Wileńszczyzny otrzymali nagrody Zasłużonych dla Polaków na Wschodzie

vdu

Laureatami były osoby z Polski i zza wschodniej granicy działające na rzecz kultury polskiej na Wschodzie.

Laureaci pierwszej edycji konkursu to: Alwida Bajor, Lila Kiejzik, siostra Michaela Rak, Artur Ludkowski, Halina Smułko, Wanda Baulina, Żanna Stankiewicz, Eugeniusz Lickiewicz, Andrzej Poczobut, Angelika Borys, Alina Jaroszewicz, Zbigniew Chrzanowski, Mirosław Rowicki, ksiądz Waldemar Pawelec, Ireneusz Derek, Natalia Siniawska, Karol Lipiński, Romuald Karaś, Janusz Wasylkowski, Janusz Smaza.

Podczas wręczenia nagród marszałek Senatu wspominał pierwsze przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, w którym mówił on o budowaniu Wspólnoty Narodowej przez Polaków w kraju i poza granicami. Podkreślił, że te słowa prezydenta inspirują i mobilizują do pracy, by ta wspólnota była coraz silniejsza. Podziękował też nagrodzonym za pracę na rzecz polskiej wspólnoty i zachowania dziedzictwa narodowego. S. Karczewski obiecał, że będzie nadal realizował testament pierwszego marszałka odrodzonego Senatu Andrzeja Stelmachowskiego, by praca na rzecz Polonii i Polaków poza granicami była jeszcze bardziej intensywna, bo to, zdaniem marszałka, jest potrzebne naszej wspólnocie.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego. Według premiera I Międzynarodowe Spotkanie Młodych to „okazja do wspólnej nauki i wymiany doświadczeń”. „Gratuluję osobom zaangażowanym w pracę fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, dziękuję za aktywne działania i za wysiłek na rzecz jednoczenia naszych rodaków rozproszonych po różnych krajach świata” – napisał premier Morawiecki w liście. Przekazał młodym muzykom wyrazy uznania dla ich „artystycznych talentów i wrażliwości”.