„Dziadków ziarno nie przepadło” – Święto Babci i Dziadka Szkoły-przedszkola „Wilia”

vdu

Szkoła-przedszkole „Wilia” to największa z polskich szkół początkowych na Litwie. Do grupa przedszkolnych, zerówek i klasach początkowych uczęszcza łącznie prawie 500 dzieci. Nic więc dziwnego, że Święto Babci i Dziadka pod bardzo zobowiązującym hasłem „Dziadków ziarno nie przepadło” przyciągnęło bardzo wielu gości.

Na scenie DKP wystąpiły 3 zerówki: Smerfy, Krasnale i Stokrotki oraz wszystkie klasy początkowe od 1-4 a także szkolny zespół „Stokrotki”, prowadzony przez doskonale znaną wileńskiej publiczności Renatę Brasel.

Koncert rozpoczął się „Polką dla babci i dziadka”, a potem goście mieli okazję usłyszeć m.in. piosenki: „Babcia wróżka”, „Tuk širdelė”, „Babcia z dziadkiem zatańczą ukradkiem”, obejrzeć wspaniale przygotowane tańce, jak taniec hiszpański, „Gummy Bear”, „Amerikano”. Dzieci przedstawiły także „Bajkę o zwierciadełku”, przygotowaną na festiwal „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”.

Po koncercie babcie i dziadkowie mieli okazję do wspólnej zabawy podczas dyskoteki. Nie zabrakło również poczęstunku i niespodzianek.

„Doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywają dziadkowie i babcie w wychowaniu dzieci, jak bardzo pomagają im w pierwszych latach szkoły. To nasze dzisiejsze wydarzenie, to po prostu gest wdzięczności, który kierujemy do nich jako szkoła” – podkreśliła Agnieszka Siwicka.