Dyrektor PAGD: zbliżamy się do końca akcji gaśniczej

„Sytuacja znacząco się poprawiła. Zbliżamy się do końca. Optymistyczny scenariusz – do wieczora pożar zostanie zlokalizowany, a być może także ugaszony” – powiedział dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Renatas Požėla.

Według szefa PAGD, w środę wieczorem, przy pomocy opancerzonego pojazdu „Aras”, udało się dowieźć strażaków do rurociągu łączącego stacjonarne zbiorniki gazowe i zaworów, a następnie je zakręcić. W sumie przeprowadzono trzy takie transporty.

Obecnie na miejscu pożaru odbywa się kontrolowane spalanie.

„To tylko kwestia godzin, zanim gaz się wypali” – mówił dyrektor PAGD.

W tym czasie strażacy schładzają zbiorniki wodą, rozważając możliwość transportu pozostałego gazu.

W czwartek kontynuowane są także poszukiwania niezakręconych zaworów i miejsc, w których uszkodzona jest rura.

Redakcja ZW.LT przypomina, że pożar na stacji napełniania gazem przy ulicy Baltosios Vokės wybuchł w środę rano, gdy zapaliły się osiem wagonów, a później jeden ze stacjonarnych zbiorników.

W wyniku incydentu ranny został jeden pracownik, który trafił do szpitala.

Spółka „Orlen Lietuva” potwierdziła, że zapalone i wybuchające wagony gazowe należą do firmy, a incydent miał miejsce na terenie należącym do „Jozita” w Wace Trockiej.

Obecnie na miejscu pożaru pracuje około 50 strażaków, a specjalistyczny sprzęt został przywieziony z Kowna i Szawli.