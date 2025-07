Dyrektor Administracji rej. wileńskiego: zależy nam na czystym środowisku w Skojdziszkach

W spotkaniu wzięli udział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Vytautas Vansavičius, specjaliści z Wydziału Ochrony Środowiska i Prawa, przedstawiciele spółki komunalnej „Nemėžio komunalininkas” oraz innych instytucji i organizacji społecznych.

„Jestem tutaj, aby nie tylko mówić, ale przede wszystkim pokazać fakty: my, burmistrz rejonu Wileńskiego i cała administracja samorządowa, stoimy po waszej stronie. Stoimy tam, gdzie prawa mieszkańców do życia w czystym, bezpiecznym i godnym środowisku są szanowane. Doskonale rozumiemy gniew, niepokój i rozczarowanie mieszkańców. Zanieczyszczenie, hałas i problemy zdrowotne wynikające z działalności firm (które mogą nie przestrzegać norm ochrony środowiska i zdrowia publicznego) nie mogą być tolerowane. Problem społeczności Skojdziszek nie jest nowy. Ma on długą historię, której nie można zapomnieć. A jeśli niektórzy politycy dziś machają „znakiem troski”, my mamy prawo i obowiązek powiedzieć prawdę i przypomnieć, skąd ten problem się wziął. Warunki dla takich firm zostały stworzone na tym terenie już w 2009 roku przez poprzednie władze rejonu Wileńskiego. Obecnie, podczas gdy odpowiednie instytucje „śpią”, razem ze specjalistami szukamy rozwiązań i wierzymy, że razem ze społecznością możemy osiągnąć pozytywne zmiany, na które czekają mieszkańcy, jak i my sami. Jeśli jednak zobaczymy, że proces nie postępuje, jesteśmy gotowi złożyć skargę w obronie interesu publicznego. Powtórzę – samorząd działa publicznie, zgodnie z prawem i odpowiedzialnie. Oczekujemy tego samego od wszystkich firm działających na naszym terenie. To są zasady wspólnego życia. A jeśli nie będą one przestrzegane – zareagujemy” – podkreśla Vytautas Vansavičius, dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego.