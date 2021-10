Dyktando z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekście do napisania pojawią się postacie i wydarzenia związane z Konstytucją 3 maja.

Obowiązuje rejestracja do dnia 11 listopada 2021 r. –> ZAREJESTRUJ SIĘ

Nagrody do wygrania:

I miejsce: zegarek sportowy Garmin Forerunner 35

II miejsce: głośnik GBL CHARGE 4

III miejsce: wieża Kenwood M-420DABI

Autor dyktanda: dr Kinga Geben

Wiek uczestników nieograniczony.

W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Partnerzy: Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Orlen Lietuva.

Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.