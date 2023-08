Dwudniowy Festiwal „Weekend z Polskim Jazzem” w Wielkiej Sali Ratusza Wileńskiego

Pierwszy wieczór, który rozpocznie się o godzinie 19, będzie poświęcony pamięci jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów jazzowych – Krzysztofowi Komedzie. Na scenie wystąpi kwartet Piotra Schmidta (PIotr Schmidt – trąbka, Kęstutis Vaiginis – saksofon, Adam Jarzmik – fortepian, Mariusz Bogdanowicz – kontrabas, Adam Golicki – perkusja) wspólnie z litewskim saksofonistą Kęstutisem Vaiginisem. Artyści zaprezentują niedawno odnalezione i dotąd niepublikowane utwory Krzysztofa Komedy. To niezwykła okazja, by poznać twórczość tego utalentowanego kompozytora.

W niedzielne popołudnie usłyszymy czołowego polskiego saksofonistę Piotra Barona wraz z zespołem Confusion Project (Michał Ciesielski – fortepian, Piotr Gierszewski – gitara basowa, Adam Golicki – perkusja) i Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Rafała Jackiewicz.

Festiwal Jazzu „Weekend z Polskim Jazzem” to nie tylko wyjątkowe koncerty, ale także okazja do spotkania się prezesów federacji jazzowych Polski i Litwy – Mariusza Bogdanowicza i Dmitrija Golovanova. Ich obecność podkreśla znaczenie tego festiwalu jako platformy współpracy międzynarodowej.

Chętni do udziału w koncertach w sobotę i niedzielę mogą pobrać darmowe wejściówki na stronie www.polskascena.lt

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 za pośrednictwem fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego” oraz ze środków spółki Orlen LietuvaOrganizator – Polska Scena Muzyczna na LitwiePatronat – Litewska Federacja Jazzu, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Jazz Forum.