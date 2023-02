Dworek w Jaszunach: otwarcie oficyny i świrna

Tymczasem Samorząd Rejonu Solecznickiego nie poprzestał przy tym obiekcie! Kolejnym budynkiem oddawanym do użytku jest świren, znajdujący się po lewej stronie pałacu. Zakończone prace remontowe, restauratorskie i konserwatorskie budynku – to nowe przestrzenie do działalności edukacyjnej i poznawczej: zakupiono meble i sprzęt do organizacji warsztatów twórczych, jedną z sal zaadaptowano na improwizowaną salę kinową.

Samorząd Rejonu Solecznickiego i Centrum Kultury w Solecznikach zapraszają wszystkich na otwarcie tych dwóch interesujących i potrzebnych społeczności obiektów.

Uroczystość odbędzie się 12 lutego br. o godz. 14:00.

Od godz. 10:00 będzie można obejrzeć interaktywną ekspozycję mającą na celu przedstawienie atrakcji rejonu solecznickiego, historii dworku, osobistości, które żyły i gościły w Jaszunach, jak też działalność Towarzystwa Szubrawców. W świrnie będzie można obejrzeć wystawę rzeźb, ogrodów, pisanek i wierzb autorstwa litewskich i polskich artystów.

Źródło: Samorząd Rejonu Solecznickiego