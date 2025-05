Dwór w Mozuryszkach zorganizował spotkanie twórców tradycji wiązania wileńskich palm

Wicemer mer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė wyraziła radość z powodu odnowionego dworu w Mozuryszkach, podziękowała miłośnikom rzemiosła wiązania palm i podzieliła się swoimi myślami na temat przyszłości tej tradycji.

„Szanowni goście i cała społeczność twórców tradycji wiązania palm w Wileńszczyźnie, cieszę się, że możemy was powitać w odnowionym dworze w Mozuryszkach, który, jak wierzę, stanie się prawdziwym „domem palm”. Palmy to żywa tradycja, która towarzyszy nam od dzieciństwa i jest pielęgnowana w naszych domach. Dziękuję rodzinom, które od wieków pielęgnują ten rzemiosło, przekazują wiedzę z pokolenia na pokolenie i angażują w tę działalność młodzież – niezwykle ważne jest, aby kontynuować dziedzictwo w przyszłości. Dążymy do tego, aby tradycja wiązania palm została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i stała się znana nie tylko na Litwie, ale i na całym świecie. Dziękuję całemu zespołowi, który opracował zgłoszenie, za prawie roczną pracę – wierzę, że pod koniec 2026 roku otrzymamy radosną wiadomość” – powiedziała wicemer rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė.