Duchowny służący w Archidiecezji Wileńskiej mógł wykorzystać osobę nieletnią

Aloyzas Volskis, kapłan diecezji telszańskiej, od kilku lat pelnił służbę w Archidiecezji Wileńskiej, a ostatnio – również w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na konferencji prasowej arcybiskup Gintaras Grušas ogłosił, że w czasie trwania okresu śledczego ksiądz Aloyzas Volskis nie będzie pełnił służby kapłańskiej.

Do tej pory do Archidiecezji Wileńskiej nie wpłynęły żadne skargi dotyczące złego traktowania nieletnich przez tego księdza.

Arcybiskup podkreślił, że nawet jeden przypadek wykorzystania osoby małoletniej – to za dużo. Poprosił on osób, które posiadają rzetelne informacje lub doświadczyły wyzysku ze strony księży lub innych pracowników kościoła, skontaktować się ze śledczymi. Zachęca się również do wysyłania informacji drogą mailową na adres tyrimas@vilnensis.lt.