Duchniewicz: Więcej milionów na drogi na Wileńszczyźnie!

Dyrektor Dyrekcji Dróg Samochodowych Vitalijus Andrejevas wprost oskarżył Narkiewicza o nieprzejrzyste dzielenie pieniędzy, przeznaczonych na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Ministerstwo Komunikacji przyznało 16 milionów euro na łatanie dróg w różnych litewskich samorządach, z tego milion na remont trzech dróg na Wileńszczyźnie: drogi z Szklar do Ołony w rejonie trockim, drogi przez Dajnowę oraz drogi prowadzącej przez Turgiele w rejonie solecznickim.

Litewskie media nie po raz pierwszy donoszą o tym, że Ministerstwo Komunikacji, którym kieruje przedstawiciel Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, przyznaje pieniądze na remonty dróg w nieprzejrzysty sposób. Wiele pisano w swoim czasie o wyasfaltowaniu drogi pod dom premiera Sauliusa Skvernelisa, o asfaltowaniu dróg w rejonie trockim. Jarosław Narkiewicz ciągle podkreśla, że walczy z korupcją w Ministerstwie Komunikacji i problemami, co po sobie pozostawił Rokas Masiulis. Wspomina jakieś niesprecyzowane grupy interesów, które próbują mu w tym przeszkodzić. Być może rzeczywiście tak jest. Ale jednocześnie nie ulega wątpliwości, że np. wyasfaltowanie drogi do domu premiera – to nie był zwykły projekt infrastrukturalny. Bo przecież nie wyasfaltowano np. o wiele krótszej ulicy Vokės w Pogirach, przy której mieszka nie mniej ludzi, czy jakąś inną drogę, o której wyasfaltowanie od dawno mieszkańcy w rejonie wileńskim zabiegają. Powstaje więc wrażenie, że decyzje ministra są bardziej powiązane z nadchodzącymi wyborami sejmowymi niż z jakimiś przejrzystymi kryteriami i zasadami.

Nie podoba mi się jednak bardzo, że opisując te sytuacje litewscy dziennikarze ciągle podkreślają, że pieniądze zostały przyznane na remont dróg w miejscowościach „zwarcie zamieszkałych przez Polaków“. Niektórzy czytelnicy mogą bowiem zrozumieć to w ten sposób, że Polacy na Litwie są jakoś z tymi możliwie nieprzejrzystymi decyzjami związani. A tak nie jest. Minister i jego koledzy z partii – to nie wszyscy litewscy Polacy!

Litewscy politycy, publicyści, politolodzy non stop narzekają na zacofanie gospodarcze Wileńszczyzny i polskiej mniejszości narodowej, nawet konserwatyści postulują przeznaczenie w region Litwy Południowo-Wschodniej większych inwestycji i chcą tworzyć w tym celu specjalne fundusze. Jednak, gdy te inwestycje nareszcie się pojawiają – np. inwestycje w infrastrukturę drogową – natychmiast odzywają się głosy o „uprzywilejowaniu“ Polaków na Litwie.

Jestem zdania, że bardzo dobrze się stało, że Ministerstwo Komunikacji znalazło pieniądze na remont dróg na Wileńszczyźnie. Powiem więcej: tych pieniędzy trzeba o wiele więcej niż milion euro! Infrastruktura dróg samochodowych jest na Wileńszczyźnie jedną z najgorszych w kraju. To po prostu skandal, że w 2020 roku, w XXI wieku, nadal ponad połowę dróg lokalnych w rejonie solecznickim i ponad 2/3 w rejonie wileńskim stanowią drogi o nawierzchni gruntowej!

Natomiast, oczywiście, nie może być tak, że pieniądze na te remonty są przyznawane nieprzejrzyście, że nie ma — jeśli prawdziwe są doniesienia medialne — żadnych kryteriów na podstawie których ta lub inna droga jest wciągana na listę remontowanych za „koronawirusowe” pieniądze. Bo nie może być tak, że pieniądze na remonty dróg są przyznawane z uwagi na to, gdzie mieszka premier czy skąd kandyduje minister. Przejrzystość w pracy polityków i zaufanie mieszkańców do ich decyzji – to sprawa najważniejsza.

Jestem pewien, że przejrzyste kryteria rozdysponowywania środków na remonty dróg lokalnych pozwoliłyby na wyasfaltowanie nie nędznych 4 czy 5 kilometrów, tylko dziesiątków kilometrów „żwirówek” na Wileńszczyźnie. I cala Wileńszczyzna powiedziałaby ministrowi „dziękujemy”, nie zważając na to jaką opcję polityczną popiera i w jakim języku mówi. Niestety jak dotychczas wiele SŁYSZYMY od Jarosława Narkiewicza i innych kolegów z AWPL-ZChR o tym, że minister chce dobrze i bardzo niewiele WIDZIMY rzeczywistych zmian na lepsze.

Robert Duchniewicz