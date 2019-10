Duchniewicz: Przedszkola prywatne często są gorsze od państwowych

vdu

Według Duchniewicza, rejon wileński jest jednym z niewielu miejsc w kraju, w którym ilość mieszkańców ciągle wzrasta. Dlatego radni Samorządu Rejonu Wileńskiego dyskutowali na temat możliwości wprowadzenia kompensacji o sumie 100 euro na dziecko, które się nie dostało do przedszkola. „Jest to sposób dość liberalny. Jednak praktyka życiowa pokazuje, że nie jest najlepszy. Przedszkola prywatne znajdują sposoby na zwiększenie cen za pobyt dziecka. W związku z tym, taka kompensacja da bardzo niewiele” – twierdzi Duchniewicz.

Zauważa on też, że badania wskazują, iż przedszkola prywatne oferują gorszą jakość usług, niż państwowe. W związku z tym Litewska Partia Socjaldemokratyczna wystąpiła z pomysłem tak zwanego przetargu. Samorząd może wybrać usługi przedszkola prywatnego, ustalić warunki pobytu dziecka w placówce (np. ilość miejsc) i w taki sposób kontrolować przedszkola. Przedszkola prywatne mogłyby też konkurować między sobą. Według Duchniewicza, sporym problemem jest brak kontroli przedszkoli prywatnych. W związku z tym, takie placówki często otrzymują więcej pieniędzy, niż te państwowe.

„Nasza propozycja mogłaby pomóc teraźniejszej władzy. To nie jest jakaś krytyka rządów. Jest to po prostu dobry pomysł, który należy rozważyć na szczeblu administracyjnym” – podsumowuje propozycję Duchniewicz.

Według polityka, w południowo-zachodniej części rejonu wileńskiego, czyli w takich miejscowościach jak Rzesza, Awiżeny czy Zujuny, nadal jest aktualny problem braku dostępu do grup przedszkolnych z litewskim językiem nauczania. Dla przykładu, bardzo się rozrasta starostwo awiżeńskie, dlatego zwiększa się również zapotrzebowanie. Mimo dobrych chęci, trudno jest tworzyć dodatkowe grupy – brakuje ziemi lub miejsca na budowę nowego przedszkola.

W programie „Dzień na dwa głosy” zostana również omówiona kwestia zmiany okręgów wyborczych na Litwie. Duchniewicz zauważa, że zmiany nie dotkną zbyt mocno rejonu wileńskiego, ale, dla przykładu, dzielnica Glinciszek o nazwie Podbrzezie zostanie znowu przekazana do okręgu molacko-szyrwinckiego. Jest to związane ze wzrostem liczby mieszkańców w tych miejscowościach. Według Duchniewicza, takie zmiany mogą spowodować spadek poparcia w Glinciszkach dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Inną zmianą jest to, że miasteczko Pogiry zostanie dołączone do solecznickiego okręgu wyborczego, z czego mieszkańcy nie są zadowoleni. Według Duchniewicza, należy o tym dyskutować, ponieważ często się zdarzają sytuacje, kiedy wybrana w okręgu osoba nie może przyjechać do swoich wyborców. Jednak w danym wypadku najbardziej pomocną może być aktywność lokalnych mieszkańców.

„Jest miło, że wsparcie dla naszej partii w rejonie wileńskim wzrasta. Nasza komunikacja z wyborcami jest dość dobra – jeździmy do nich i wysłuchujemy uwag” – twierdzi Duchniewicz. Według gościa, ważnym sygnałem dla Partii Socjaldemokratów będą wyniki przyszłych wyborów parlamentarnych.

Duchniewicz skomentował również ofertę prezydenta Litwy co do zmian w polityce regionalnej. Według rozmówcy, należy oddzielić ciągle się zwiększające miasto Wilno od innych regionów kraju. Jednak ogólnie Partia Socjaldemokratyczna zgadza się z postulatami prezydenta o tworzeniu „państwa dobrobytu”. „Myślimy, że z Gitanasem Nausėdą współpracować jest lżej, niż z Dalią Grybauskaitė” – twierdzi Duchniewicz.