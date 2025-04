„Drzewko dla każdego dziecka”: 35-lecie wolności w rej. wileńskim i inicjatywa „Tworzę Litwę”

„Każde drzewo, które dzisiaj sadzimy, ma swoją wartość – to nasze zielone życzenie dla dzieci. To nie tylko prezent dla natury, ale także nasze zobowiązanie – dbać o środowisko, w którym będą dorastać przyszłe pokolenia. Akcja sadzenia lasu to okazja, by świętować wolność przez troskę o to, co mamy najcenniejszego – ludzi i naturę” – powiedział Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wilno, Vytautas Vansavičius.