Druga edycja kampanii #KtoTyJesteś: Łączy nas język polski

vdu

Inicjatorem i wykonawcą kampanii jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

„Fundacja zajmuje się troską o poszerzanie znajomości języka polskiego, wspieraniem polskiej oświaty od ponad 26 lat. Jest to podstawowy filar działalności statutowej, ale staramy się ten obszar naszych działań uatrakcyjniać, unowocześniać i sięgać nie tylko po narzędzia doświadczone w boju, ale też po nowinki techniczne. Siła zasięgu tej kampanii polega na tym, że każdy może dziś sięgnąć po telefon komórkowy, kliknąć, odsłuchać, obejrzeć, skomentować, polubić albo podesłać do znajomych” – powiedział w rozmowie z zw.lt Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji.

Jak dodał, taka metoda działania sprawdziła się w zeszłym roku podczas pierwszej edycji kampanii #KtoTyJesteś w Europie Zachodniej. Łącznie związane z kampanią materiały zostały wyświetlone w mediach społecznościowych ponad 3 mln razy. Trzy spoty wideo promujące naukę języka polskiego obejrzało ponad 600 tys. unikalnych użytkowników internetu. Użytkownicy Facebooka komentowali filmy prawie 3 tys. razy, dzielili się nimi ze znajomymi przeszło 5 tys. razy i łącznie spotkały się one z ponad 15 tys. reakcji.

„Idąc nieco innym, nie utartym szlakiem i zaskakując trochę odbiorców, te instrumenty, marketingowe, influencerskie gadżety, które dostarcza nam internet, stosujemy także tutaj, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców nie tylko na Litwie. Myślimy o Łotwie, Czechach, o Ukrainie, Białorusi. Są to oczywiście różne zjawiska, uwarunkowania okołopolityczne, sytuacja prawna z którą w tych krajach się stykamy, niemniej jednak łączy nas jedno – łączy nas język polski” – podkreślił Falkowski.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Mikołaj Falkowski

W celu dotarcia do odbiorców Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” tym razem przygotowała 2 spoty wideo. Pierwszy opowiada historię dziewczynki, która dzięki odnalezieniu przedmiotów związanych z historią i polskością jej rodziny, odkrywa swoją tożsamość, która w konsekwencji wpłynie na jej życiową drogę. Spot z drugą odsłoną akcji będzie miał premierę w październiku.

„Chcę żeby jak najwięcej było takich historii, które będą pokazywały, co nas łączy” – powiedział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który wziął udział w inauguracji kampanii #KtoTyJesteś.

„Nawet jeżeli wszyscy Polacy mieszkający za granicą nie wrócą do Polski, chcemy mieć z nimi mieć kontakt, więź, chcemy im przybliżać Polskę, pragniemy, żeby Polska była coraz większym magnesem dla nich” – zaznaczył marszałek.

Stanisław Karczewski przypomniał, że na początku września pojedzie na Łotwę, gdzie w Dyneburgu zapoczątkuje kampanię „Bon pierwszaka” oraz weźmie udział w Czytaniu Narodowym.

„Co roku wyjeżdżamy w inne miejsce, spotykamy się z Polakami, są to bardzo wzruszające momenty i będziemy zabiegać o to, żeby takich momentów było jak najwięcej. Mam też nadzieję, że w orzyszłorocznym budżecie zrównoważonym będziemy mieli jeszcze większe środki na współpracę z Polonią, bo warto i trzeba, i jest to nasz obowiązek” – powiedział marszałek.

Zwrócił uwagę, że nauką języka polskiego są zainteresowani nie tylko Polacy mieszkający poza granicami kraju, lecz także obcokrajowcy. „Dobrze to świadczy o rozwoju Polski, widać, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna” – skomentował polityk.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Stanisław Karczewski





Konferencję w Senacie RP poprowadziła Joanna Moro, znana aktorka pochodząca z Wilna.

„Nie wszyscy w Polsce wiedzą, że jestem wilnianką. Urodziłam się w rodzinie polskiej, chodziłam do polskiej szkoły, cała moja rodzina mieszka do dzisiaj na Litwie. Dzieci mojej siostry chodzą do polskiej szkoły w Wilnie. Nie wyobrażam sobie, żeby ta polskość zniknęła” – mówiła aktorka.

W rozmowie z portalem zw.lt aktorka podkreśliła, że zadanie promowania polskości powinno dotyczyć nie tylko szkół. „Wydaje mi się, że bardzo ważne są polskie imprezy okolicznościowe, święta – atrakcyjne, nowoczesne, współczesne, żeby zachęcać też młodzież do udziału. Ważne jest pokazywanie, że kultura polska jest fajna – to nie jest kultura, która chce zagarniać, tylko kultura, która chce po prostu łączyć”.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Joanna Moro





Po zaprezentowaniu kampanii odbyła się dyskusja, w której wzięli udział senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Litwę reprezentowała dr Barbara Stankiewicz, doradca ministra oświaty, nauki i sportu.

„Język polski to nie tylko sposób komunikacji, to też model myślenia w oparciu o wartości europejskie. Nie jest on antagonizmem dla języka” – podkreśliła prelegentka.

„W oświacie polskiej na Litwie mamy wiele wyzwań, ale wiele też możliwości. Obecnie na przykład na szczeblu kształcenia przedszkolnego obserwujemy wzrost przedszkolaków, ponieważ młode rodziny Litwinów wysyłają dzieci do przedszkola polskiego. Zwiększa się też liczba Ukraińców na Litwie i polskie szkoły mogą pomóc w integracji Ukraińców. Chodzi nam o tol żeby wychować obywatela Litwy, niezależnie od tego, w jakim języku będzie kształcony” – tłumaczyła Barbara Stankiewicz.

„O atrakcyjność kultury polskiej musimy zadbać wszyscy, musimy dbać ciągle. Kampanie tego rodzaju mogą spowodować, że polskość nabierze atrakcyjności i pomóc w wychowaniu polskojęzycznych obywateli litewskich” – dodała doradca ministra, deklarując, że resort jest gotowy pomóc w promocji kampanii na Litwie, zwłaszcza wśród rodziców polskich dzieci.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Barbara Stankiewicz

Jak podają organizatorzy kampanii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, w Republice Czeskiej oraz Kazachstanie i Rosji w szkołach polskich kształci się ponad 150 tys. uczniów.

Spoty kampanii #KtoTyJesteś będą promowane w serwisie youtube.com i facebook.com. Dodatkowo akcję wesprą influencerzy, popularni wśród osób polskiego pochodzenia, a żyjący w ww. krajach. Działania te uzupełnią aktywacje w mediach społecznościowych i działania PR. Akcję wesprą również polskie ośrodki działające za granicą, zależne od MSZ i MEN, m.in. szkoły polskie, placówki konsularne i dyplomatyczne oraz patroni medialni i media polonijne. Działania promocyjne potrwają przez całą jesień.

Osoby zainteresowane tematyką akcji, będą mogły pogłębić swoją wiedzę i uzyskać pomoc za pośrednictwem serwisu internetowego www.ktotyjesteś.pl zawierającego m.in.: listę zagranicznych placówek edukacyjnych uczących języka polskiego oraz informacje pomocne w nauce języka polskiego na całym świecie.

Kampania jest współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt wspierają Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.