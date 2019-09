Droższe parkingi w Wilnie

vdu

Mają być poszerzone strefy niebieska i czerwona, gdzie opłata za parking kosztuje odpowiednio 2,5 i półtora euro za godzinę.

Niebieska strefa zwiększy się czterokrotnie, czerwona – trzykrotnie.

Granice niebieskiej strefy mają być poszerzone o czerwoną i część żółtej na lewym brzegu Wilii. To znaczy, że obejmą całą aleję Giedymina, ulice Pamėnkalnio, Pylimo, Rudninkų, Etmonų, Wielką. Niebieska strefa rozciągnie się wzdłuż Wilenki do ulicy Arsenalo, wzdłuż Wilii ulicami Žygimantų i Goštauto do Mostu Zwierzynieckiego.

Czerwoną strefą zostaną objęte Śnipiszki, Nowe miasto, Zarzecze. Zostanie tez poszerzona żółta strefa, gdzie cena parkowania za godzinę wynosi od 30 do 60 centów.

Zostaną również wprowadzone opłaty za parkowanie przy miejskich kapieliskach w Wołokumpiach przy Wilii, przy jeziorach Balsio, Balžio i Tapeliu. Tu zostanie wprowadzona żółta strefa.

Po dyskusjach nie przytaknięto idei podniesienia o euro cen za parkowanie w tych strefach. Również władze stołeczne odrzuciły propozycję, by zezwolić na godzinę w niedzielę nieodpłatnie zaparkować auto na Starówce.