Dożynki i wielki koncert w Solecznikach

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony oraz w intencji rolników rejonu. Po nabożeństwie Ks. Walenty Dulko poświęcił chleb i wieńce dożynkowe.

Przybyłych na Święto Plonów gości serdecznie przywitał mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

„Obchody dożynkowe w Solecznikach mają wyjątkowe znaczenie – pokazują naszą piękną tradycję. Gromadzimy się tu co roku, żeby podziękować Bogu za dar chleba i wyrazić ogromną wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę. Dziękuję mieszkańcom za poszanowanie naszej tradycji narodowej, kultury, języka ojczystego oraz za wyjątkową gościnność. Dożynki to dobra okazja, żeby się spotkać. Poprzez modlitwę, śpiew i dobrą zabawę umocnić nasze społeczne więzi, wzmocnić zakorzenione wartości i tożsamość. Pamiętamy przodków, którzy pracowali na tej ziemi i walczyli o nią„ – powiedział do zebranych Z. Palewicz.