Dożynki 2023 w parku miejskim w Solecznikach już 17 września

Dożynki to czas radości, wspólnego świętowania i dziękczynienia za hojność natury. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w kolorowej mozaice kultury, muzyki i smaków.

W programie:

Godz. 11.00 – 21.00

Wystawa stoisk dożynkowych,

kiermasz sztuki ludowej, rękodzieła

i ekologicznych produktów regionalnych,

warsztaty edukacyjne, wesołe miasteczko

Godz. 12.00 Msza Święta

Godz. 13.30

Uroczyste otwarcie Dożynek

Poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych

Koncert

Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”

Zespół Pieśni i Tańca „Solczanka”

Zespół folklorystyczny „Turgielianka”

Zespół etnograficzny „Łałymka”

Przedszkole-żłobek „Vyturėlis”

Przedszkole-żłobek „Bajka”

Zespół taneczny „Smile”

Orkiestra instrumentów dętych i zespół akordeonistów,

tańcerze wydziału choreografii

Szkoły Sztuk Pięknym im. St. Moniuszki

w Solecznikach

Konkursy

„Rolnik Roku”

„Najładniesza zagroda”

„Najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy”

Godz. 15.30 Państwowy Zespół Pieśni i Tańca LIETUVA

Godz. 17.00 DŽORDANA BUTKUTĖ

Godz. 19.00 Koncert „Roztańczona Litwa. Letnia trasa TVP“

Najgorętsze taneczne przeboje, plejada gwiazd, spektakularne choreografie, bogactwo konkursów i moc niespodzianek. Wszystko to w atrakcyjnej formule radosnego, muzycznego show, które można oglądać nie tylko spod sceny, ale także w telewizji.

Wystąpią:

EDYTA GÓRNIAK

KOMBI ŁOSOWSKI

SŁAWOMIR

IVAN NAVI

MIG

KOMODO

ALEXIS

MILENA SADOWSKA

BLANKA

MONIKA LINKYTĖ

