Doradca prezydenta: Przed szczytem NATO Wilno musi zadbać o czystość miasta

„Ulice Wilna będą musiały być wyasfaltowane i równe. Trzeba będzie zadbać o czystość miasta i o to, jak Wilno, które obchodzi 700-lecie, zaprezentuje się całemu światu. To pole do popisu dla nowego mera Wilna i samorządu miasta” – powiedziała we wtorek doradca prezydenta w rozgłośni Žinių Radijas.

Szczyt NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca. Spodziewanych jest ok. 40 delegacji z krajów członkowskich NATO i krajów partnerskich. Według wstępnych danych w imprezie weźmie udział ok. 5 tys. osób.

Według A. Skaisgirytė, przed zbliżajacym się szczytem urzędnicy odpowiedzialni za logistykę muszą zadbać o dobry dojazd na miejsce wydarzenia.

Doradca prezydenta twierdzi, że hoteli nie zabraknie, jednak nie wykluczone, że część delegacji i dziennikarze będą musieli zatrzymać się w innych miastach, np. w Trokach czy Kownie.

Nowym merem Wilna w niedzielnych wyborach został konserwatysta Valdas Benkunskas.