Doradca premier: w nocy nie było naruszeń granicy, porty lotnicze działały zgodnie z harmonogramem

„W tę noc nie odnotowano żadnych naruszeń granicy, a litewskie porty lotnicze działały zgodnie z normalnym porządkiem” – napisał w komentarzu dla mediów doradca premier Litwy, Ignas Dobrovolskis.

Według Dobrovolskasa, służby publicznego bezpieczeństwa i służby specjalne działały w trybie podwyższonej czujności i były gotowe reagować na ewentualne naruszenia granicy, przypadki kontrabandy przemycanej drogą powietrzną oraz nietypowy ruch w strefie granicznej. Wojsko Litwy było gotowe do zestrzelenia obiektów naruszających przestrzeń powietrzną.

Doradca dodał, że podczas wtorkowego spotkania międzyinstytucjonalnego, premier Inga Ruginienė przedstawi prezydentowi, co zostało podjęte i postanowione w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prezydent Litwy podczas spotkania ma nadzieję omówić konkretne środki i inicjatywy legislacyjne w odpowiedzi na działania Białorusi stanowiące zagrożenie dla litewskiego bezpieczeństwa lotniczego.

Z kolei główny doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, Deividas Matulionis, powiedział we wtorek rano, że port lotniczy w Wilnie nie został zamknięty w poniedziałek wieczorem i później, dzięki ścisłej współpracy instytucji.

Matulionis wyjaśnił, że do tej pory specjaliści z spółki „Oro navigacija” nie widzieli pełnego obrazu litewskiej przestrzeni powietrznej z powodu specyfiki radarów. Teraz na bieżąco sytuację monitorują cywilni nawigatorzy lotniczy w Wojskowym Centrum Obserwacji Powietrznej.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu z powodu balonów meteorologicznych używanych do przemytu papierosów z Białorusi, cztery razy zamknięto porty lotnicze na Litwie, co wpłynęło na ponad 140 lotów i ponad 20 tysięcy pasażerów.

Z powodu zagrożenia kontrabandą z balonów, na czas nieokreślony zamknięto punkty kontrolne granicy w Solecznikach i Miednikach.