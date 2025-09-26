Dom Moskwy w Wilnie do rozbiórki? Inspekcja wznawia procedury po decyzji sądu

9 września Sąd Apelacyjny uznał, że Inspekcja zasadnie odrzuciła ofertę spółki „Vilniaus BDT” w przetargu na prace rozbiórkowe i uchylił decyzję Sądu Okręgowego w Kownie z czerwca, który wcześniej stwierdził, że firma została wykluczona bezprawnie. Wówczas przedstawiciel Inspekcji Rosvaldas Gorbačiovas zastrzegł, że nie wiadomo, kiedy przetarg zostanie zakończony i podpisana umowa z wykonawcą, ponieważ inni uczestnicy również mogą nie spełniać warunków. W takim przypadku ogłoszony zostałby nowy przetarg.

Kontekst sprawy

Koncepcja Domu Moskwy w Wilnie była rozwijana od 2004 r., gdy ówczesny mer Moskwy Jurij Łużkow odwiedził Wilno podczas obchodów 750-lecia koronacji króla Mendoga. Wówczas postanowiono również realizować analogiczny projekt „Domu Wilna” w Moskwie. Obiekt przy skrzyżowaniu ulic Rinktinės i Juozapavičiaus otrzymał w 2008 r. pozwolenie na budowę, po czym rozpoczęto prace budowlane. Po aneksji Krymu w 2014 r. od idei takiego centrum zaczęto stopniowo odchodzić.

W grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy miasta Wilna unieważnił pozwolenie budowlane z 2008 r. i zobowiązał inwestora – „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai” – do uzyskania nowego pozwolenia i dostosowania obiektu. W razie niewykonania tego obowiązku sąd nakazał rozbiórkę, a w przypadku bierności inwestora upoważnił do niej Inspekcję Budowlaną. W lutym 2020 r. wykonanie orzeczenia przedłużono o dwa lata; ostateczny termin upłynął w październiku 2022 r.