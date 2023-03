Dom Kultury Polskiej w Wilnie w nowej odsłonie

Wejść do nowa kawiarnii będzie można od ulicy Kowieńskiej. Będzie to filia znanego wszystkim „Pana Tadeusza”. Nowa przestrzeń ma być szczególnie przeznaczona dla młodzieży – świadczy o tym styl w jakim powstało to nowe miejsce.

Na trzecim piętrze budynku znajduje się kameralna, bo na kilkadziesiąt osób, sala teatralno – koncertowa. Już w tym momencie nową salę wypróbowuje Litewska Orkiestra Symfoniczna, która na czas remontu własnych pomieszczeń przeniosła codzienne próby do DKP. Jeszcze w tym miesiącu będą mogli jąś wypróbować widzowie kolejnej premiery Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

„Mamy nadzieję, że będzie to wszystko dobrze funkcjonowało. Przynosiło korzyść naszemu społeczeństwu. Jesteśmy otwarci dla wszystkich mieszkańców Wilna.Mam nadzieję, że to teź zwiększy atrakcyjności i będziemy gościli coraz więcejrodaków z Polski” – przyznaje Artur Ludkowski, dyrektor DKP w Wilnie.

O kilkadziesiąt pokoi została powiększona też baza hotelowa. Pozwoli to pomieścić wszystkie wycieczki z Polski i zapewnić wszystkim wydarzeniom odpowiednie zaplecze.

Budowa nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie została zrealizowana dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Oficjalne otwarcie ma odbyć się w maju.