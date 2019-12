Dom Kultury Polskiej w Wilnie nagrodzony za najlepszy pokaz podczas Festiwalu Grand OFF

vdu

Powołane do życia w 2006 Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych GRAND OFF to wydarzenie kulturalne, które zwraca uwagę na zjawisko kina niezależnego i nadaje mu odpowiednią rangę, powagę i prestiż. Filmy nominowane ocenia międzynarodowa Kapituła składająca się z ponad 80 znawców filmu, teoretyków, reżyserów, operatorów, montażystów i aktorów z ponad 30 krajów. Nagrody w postaci statuetek wręczane są na festiwalowej gali, która w tym roku odbyła się 1 grudnia.

Organizatorzy festiwalu nagradzają jednak nie tylko filmy i aktorów, ale również organizatorów pokazów. W tym roku za najlepszy uznany został ten zorganizowany przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

– Pokaz odbył się w sierpniu. Postanowiliśmy umieścić ekran na Zielonych jeziorach. Dosłownie wsadziliśmy go do wody, do jeziora Balsys. Okazało się, że pomysł był bardzo trafiony. Ktoś oglądał filmy pływając, ktoś z brzegu, ktoś inny siedząc na pomoście. Można powiedzieć, że udało nam się maksymalnie wykorzystać możliwości miejsca, które wybraliśmy – wyjaśnia w rozmowie z zw.lt Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych DKP, która odebrała nagrodę.

Jak zauważa, realizacja tego pomysłu, który tylko z pozoru wydaje się prosty, wymagała sporego zaangażowania całego zespołu. – Bardzo dużo racy w ten projekt włożyli Artur Armacki, Grzegorz Jakowicz, jak również dyrektor DKP, Artur Ludkowski, który nie uciekał od takich bardzo prozaicznych prac, jak choćby noszenie kamieni do umocowania ekranu – podkreśla Mieżonis.

Festiwalowe filmy będzie można obejrzeć na Wileńszczyźnie również w tym roku. Jak podkreśla Mieżonis, są to niezwykłe pokazy obrazów pochodzących z całego świata, więc wydarzenia nie warto przegapić.