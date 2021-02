Dokąd zmierzamy? Wybieramy kierunek – nauka

Luty to tradycyjnie miesiąc, w którym Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA, promują na Litwie możliwości studiowania w Polsce. W tym roku kampania prowadzona jest pod hasłem „Kierunek – nauka” i skupia się na prezentacji osiągnięć nauki polskiej oraz promocji Polski jako kraju atrakcyjnego do prowadzenia badań i rozwoju kariery naukowej w międzynarodowym środowisku naukowym. Informacje dotyczące możliwości studiów w Polsce zostaną opublikowane w sieciach społecznościowych oraz zamieszczone w czasopismach „Kur stoti?” oraz „Kuo būti?“. Polskie uczelnie i ich absolwenci należą do najlepszych na świecie. Polscy naukowcy współtworzą strukturę nauki światowej. Rozwiązują problemy naukowe indywidualnie oraz w zespołach badawczych, często międzynarodowych. Pracują w nowoczesnych laboratoriach, korzystając z rozbudowanej infrastruktury badawczej na uczelniach oraz w rozproszonych po całej Polsce instytutach naukowo-badawczych.