Dobiega końca rekrutacja do szkół. W stołecznych szkołach zarejestrowało się już 22 tys. uczniów

Dobiega końca e-rekrutacja uczniów do stołecznych szkół na nowy rok szkolny – internetowo zarejestrowano już 22 tys. uczniów. Rekrutacja do szkół potrwa do 31 maja.