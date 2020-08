Do Wilna dotarły nowe podręczniki dla uczniów polskich szkół

Tak jak w ubiegłym roku obok samochodu z transportem zatrzymywały się autobusy polskich szkół, które przyjechały po nowe książki. Już drugi rok podręczniki kupowane są w ten sposób. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu w ubiegłym roku przez ministerstwo oświaty Litwy nowej regulacji prawnej, która umożliwiła szkołom mniejszości narodowych zakup podręczników do nauki języka ojczystego wydanych w krajach Unii Europejskiej na okres przejściowy, czyli do czasu opracowania nowych podręczników wydanych na Litwie lub adaptacji podręczników z Polski.

Fot. Joanna Bożerodska

Po otrzymaniu zgody z ministerstwa na zakup książek w Polsce, zrobione zostało wstępne rozeznanie wśród nauczycieli, co do konkretnych propozycji wydawniczych. Poloniści zasugerowali wybór dla klas starszych podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Nowe książki do języka polskiego otrzymali uczniowie klas od czwartej do 10. W tym roku oferta podręczników została znacznie rozszerzona.

Fot. Joanna Bożerodska

– Bardzo się cieszę, że tym roku mamy również podręczniki dla klas początkowych. To seria podręczników „Lokomotywa” dla klas 1-3, dzieci otrzymają nie tylko książki, ale również ćwiczenia. Zakupiliśmy również drugą część podręcznika dla klasy 10. To nowy podręcznik, który dopiero w tym roku szkolnym ukazał się w Polsce, więc nasze dzieci będą się uczyć z najbardziej aktualnych źródeł – powiedziała zw.lt Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”.