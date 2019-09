Do tej, co w Ostrej świeci Bramie – Msza św. na zakończenie Zjazdu Wilniuków

vdu

„Różne społeczności żyją w świecie i każda z nich jest godna szacunku, choćby z tego względu, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo boże. Ale zgodzicie się także, że są pewne społeczności, które tworzą klimat wyjątkowy. Pewnie byśmy takich społeczności kilka wymienili, ale dzisiaj w szczególny sposób chcemy wymienić tę piękną społeczność Wilniuków – ludzi mieszkających w Wilnie, na Wileńszczyźnie, ludzi związanych z Wilnem, ludzi, którzy z Wilna wyemigrowali, wyjechali, ale też tych, którzy Wilno pokochali” – mówił ks. Górlicki w homilii.

Ks. prałat Wojciech Górlicki/Fot. Joanna Bożerodska

„Co takiego wyjątkowego jest w mieszkańcach Wilna, w mieszkańcach Wileńszczyzny? Pamiętam jak kiedyś ś.p. ks. prałat Józef Obrembski zapytany o to, co daje ludziom wiara, odpowiedział tak prosto – gdyby ludzie żyli wiarą, wychodząc z domu nie zamykalibyśmy drzwi na klucz. W tej społeczności wileńskiej jest coś, co się nigdy nie zamyka. To jest otwarte serce. I chyba każdy, kto przyjechał do Wilna, poczuł to od razu – tę wyjątkową serdeczność, wyjątkową gościnność, otwartość, życzliwość, kulturę. To jest coś niepowtarzalnego” – podkreślił ks. prałat Wojciech Górlicki.

Fot. Joanna Bożerodska

„Skąd się to wzięło, gdzie jest tego źródło? Bo przecież nic nie zjawia się przypadkiem. Nie tak dawno w Wilnie po raz pierwszy została przez Ewę Szturo wykonana piosenka Romana Kołakowskiego o Matce Boskiej Ostrobramskiej. Są w niej słowa o matce bez dzieciątka, która patrzy z tej kaplicy, a jej syn biega po ulicach Wilna. Jej syn rozmawia z przekupkami na Kaziukach, jej syn chodzi do cerkwi, a ona z troską patrzy, aby się nie zagubił. Piękna interpretacja naszego ukochanego obrazu Matki Bożej bez Dzieciątka. I chyba w tej interpretacji jest odpowiedź. Wilno jest miastem, przez które w szczególny sposób przeszedł Chrystus. A co to znaczy, że przeszedł przez miasto? To znaczy, że przeszedł przez ludzkie serca” – rozważał ks. prałat. Jak dodał, nie jest przypadkiem, że właśnie w Wilnie Jezus objawił się św. Faustynie Kowalskiej.

Msza święta została odprawiona w intencji Wilniuków rozsianych po świecie i Polaków wciąż mieszkających na Wileńszczyźnie. Dodatkowej uroczystości liturgii dodał fakt, że w niedzielę 8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.