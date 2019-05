Do stołecznych szkół zarejestrowało się ok 12 tys. uczniów

vdu

Dotychczas w ogólnym systemie elektronicznym zarejestrowało się ok 12 tys. uczniów. Ponad 6 tys. z nich pójdzie do klas pierwszych. Podania elektroniczne jeszcze można składać do 31 maja.

W tym celu należy się zarejestrować poprzez bankowość internetową czy inny system na stronie internetowej svietimas.vilnius.lt. Należy pamiętać, że czas złożenia podania nie będzie miał wpływu na pierwszeństwo. Ocenić szkoły przed określeniem się do jakiej oddać swoje dziecko rodzice mają możliwość na stronie maps.vilnius.lt. Tu można się również dowiedzieć do jakiej szkoły według miejsca zameldowania należy dziecko. Warto pamiętać, że system nie zezwoli na złożenie podania bez wskazania szkoły według adresu zameldowania. Na dalszych miejscach można jednak wskazać także inne szkoły według własnych preferencji.

Wstępne listy zapisów do szkół pojawią się na początku czerwca, na stronach internetowych szkół. O przyjęciu dziecka do szkoły rodzice będą równiez poinformowani elektronicznie, a także będą mogli sprawdzić listy w ogólnym systemie. Umowy ze szkołami będą musieli podpisać do 31 sierpnia.

Elektroniczna rekrutacja dotyczy przyszłych pierwszaków, uczniów zmieniających szkołę, przechodzących z progimnazjum do gimnazjum, a także tych, którzy przenieśli się mieszkać do stolicy.