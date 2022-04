Do przedszkoli w Wilnie przyjęto ponad 7,4 tys. dzieci

Jak poinformował samorząd, po tym, gdy zostały sformowane grupy przedszkolne, w placówkach przedszkolnych będących w gestii samorządu pozostało 1 700 wolnych miejsc.

Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci na wolne miejsca oraz zredagować poprzednie.

Do połowy marca ogółem wpłynęły 10 tys. 253 wnioski. Jak co roku rodzice oraz opiekunowie mogli wskazać we wniosku rekrutację do pięciu placówek.

W trakcie ogólnej rekrutacji do przedszkoli przyjęto 7 440 dzieci, na razie rodzice ponad 600 dzieci jeszcze nie podpisali umów z placówkami.