Do 17 czerwca trwa nabór do konkursu na dyrektora Muzeum Wilna

Dyrektor Muzeum Wilna będzie miał wyjątkową okazję do stworzenia nowej placówki i zespołu pracowników, przyczynienia się do budowania nowej narracji o historii i kulturze stolicy Litwy, wdrożenia innowacyjnych pomysłów edukacyjnych, muzealniczych, współpracy i in. – zapewnia wileński samorząd.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem elektronicznego systemu VATIS: http://portalas.vtd.lt/lt/viesosios-istaigos-vilniaus-miesto-muziejaus-direktorius-pareigines-algos-koeficientas-nuo-20-iki-21-322;649150.html

Otwarcie Muzeum Wilna planowane jest na początku grudnia przy ulicy Vokiečių 6-10 w litewskiej stolicy. Będzie to tymczasowa siedziba nowego muzeum, które rozlokuje się na parterze i w piwnicy budynku na okres 5 lat. Później dla placówki muzealnej będzie znaleziona stała siedziba, najbardziej odpowiednia dla jednego z najważniejszych muzeów reprezentujących stolicę.



Muzeum będzie systematycznie gromadzić, badać i prezentować historię, kulturę, urbanistykę, architekturę, społeczność Wilna, zachodzące w tym mieście procesy społeczne i demograficzne. Placówka będzie też zachęcać do interesowania się przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Wilna, a także pielęgnować aktywne obywatelstwo.

Muzeum Wilna powstaje w ramach przygotowań do 700. urodzin Wilna w 2023 r.

Do tej pory w Wilnie nie było muzeum miejskiego, a w działających w Wilnie muzeach nie ma specjalnie przygotowanych ekspozycji poświęconych historii i kulturze miasta nad Wilią.